Коронавирус

РБКРБКФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.
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ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

РБК17:18

Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню

Lenta.ru17:02

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

ТАСС14:12

В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар

Комсомольская правда14:04

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и сахар

НТВ13:48

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и сахар

Rambler News Service14:08

ФАС начала проверку более 50 организаций по нарушениям на рынке гречки

Известия14:09
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Армия и оружие

Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту

Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 22:18
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске

Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
Взгляд.ру 07:40
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Происшествия

В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы

В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
Вести.Ru 19:06
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК 17:37
Армия и оружие

Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
Lenta.ru 17:44
Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Политика

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
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Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Футбол

Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".
Газета.Ru 19:10
Шоу-бизнес

Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной

Gazeta.SPb 19:01
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
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Киберспорт

В Uncharted 4 нашли зараженного из The Last of Us — это прокомментировал разработчик

Поклонник Uncharted 4 обнаружил в игре труп щелкуна — зараженного из вселенной The Last of Us.
CyberSport.ru 11:49
Общество

Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире

Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
News.ru 18:35
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Петербуржцы ждут решения Финляндии по открытию границы с Россией

На следующей неделе правительство Суоми примет решение по вопросу об открытии границы с Россией.
Gazeta.SPb 07:04
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Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

REGNUM 02:14
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
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Кино

Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU вчера в 05:04
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Экономика

Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
Ведомости вчера в 21:36
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
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