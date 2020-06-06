Коронавирус
РБКФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 22:18
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске
Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
Взгляд.ру 07:40
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Происшествия
В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы
В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
Вести.Ru 19:06
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК 17:37
Армия и оружие
Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке
В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
Lenta.ru 17:44
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".
Газета.Ru 19:10
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Киберспорт
В Uncharted 4 нашли зараженного из The Last of Us — это прокомментировал разработчик
Поклонник Uncharted 4 обнаружил в игре труп щелкуна — зараженного из вселенной The Last of Us.
CyberSport.ru 11:49
Общество
Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире
Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
News.ru 18:35
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Петербуржцы ждут решения Финляндии по открытию границы с Россией
На следующей неделе правительство Суоми примет решение по вопросу об открытии границы с Россией.
Gazeta.SPb 07:04
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Экономика
Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
Ведомости вчера в 21:36
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40