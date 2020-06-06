Коронавирус
РБКФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.
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Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Здоровье
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.
Комсомольская правда 11:44
Общество
В Москве скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
По данным на 5 июня в Москве коронавирусом заразились более 190 тысяч человек, выздоровели 97 тысяч.
Эхо Москвы 19:05
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске
Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
Взгляд.ру 07:40
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Здоровье
Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом
Карасев подчеркнул, что эти проявления "легко спутать" с заражением коронавирусом.
РИА Новости 10:24
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Космос
Илон Маск назвал главную проблему своего спутникового интернета
Илон Маск заявил, что именно это главная трудность для SpaceX сейчас. Компании может понадобиться несколько лет, чтобы решить эту задачу.
Ferra 10:08
Футбол
Кьеллини: «Дважды был близок к уходу из „Ювентуса“»
Евро-футбол.ру 16:20
Здоровье
Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
MedikForum.ru 05:13
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Армия и оружие
Пентагон приказал вернуть на базы направленных в Вашингтон военных
Глава министерства обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении 900 военнослужащих, направленных ранее в Вашингтон для подавления беспорядков, на места базирования.
Известия 15:12
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Авто
Где в России больше всего любят отечественные автомобили
Тарантас Ньюс 01:51
Фигурное катание
Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва
Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 14:59
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56