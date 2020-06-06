Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает стабилизацию в РФ розничных цен на лимоны и сахар, говорится в сообщении ведомства.

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

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