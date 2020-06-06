Экономика

ТАССТАССФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает стабилизацию в РФ розничных цен на лимоны и сахар, говорится в сообщении ведомства.
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ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

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Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню

Lenta.ruвчера в 17:02

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

ТАССвчера в 14:12

В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар

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ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и сахар

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ФАС России заявила о стабилизации цен на гречку, сахар и лимоны

REGNUMвчера в 15:57

ФАС начала проверку более 50 организаций по нарушениям на рынке гречки

Известиявчера в 14:09
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В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
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Общество

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
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СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Вагнер Лав может вернуться в Россию

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Общество

В Норильске собрали уже более 700 тонн водонефтяной смеси

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Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Политика

На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
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Общество

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За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Политика

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В Германии готовы ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжит оказывать давление на "Северный поток-2".
Комсомольская правда вчера в 09:31
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Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение вчера в 04:18
Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
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Общество

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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
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Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G Fast и Moto E

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В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
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В Башкирии пропал шестилетний мальчик

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Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
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