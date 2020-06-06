Экономика
ТАССФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает стабилизацию в РФ розничных цен на лимоны и сахар, говорится в сообщении ведомства.
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Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню
Lenta.ruвчера в 17:02
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Общество
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции
В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 04 июня в 19:53
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37
Политика
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
В Германии готовы ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжит оказывать давление на "Северный поток-2".
Комсомольская правда вчера в 09:31
Армия и оружие
Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана
Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение вчера в 04:18
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Гаджеты
Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G Fast и Moto E
Motorola представила два бюджетных смартфона Moto G Fast и Moto E. Обе новинки не поддерживают сети нового поколения 5G и NFC.
NewInform 03:12
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи
Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь шоу-бизнесу.
News.ru вчера в 19:41
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19 компании Biocad.
Известия 05:23
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21