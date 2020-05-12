Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток

Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.
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с чего всё началось

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
ТАСС12:29

Подробнее о событии

ФАС сообщила о жалобах россиян на дефицит и рост цен на перчатки

Коммерсантъ12:45

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен медицинских перчаток

RT на русском12:31

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток

ТАСС12:29

ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток

Московский Комсомолец12:30

В ФАС сообщили о жалобах россиян на завышение цен на перчатки

Известия12:27

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на дефицит медицинских перчаток

Газета.Ru12:07

ФАС начала получать обращения граждан, связанные с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки

Эхо Москвы11:54
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Энергетика

Цены на нефть ускорили темпы роста в ожидании стабилизации рынка сырья

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник вечером на росте надежд на стабилизацию ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

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Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
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Здоровье

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
1,5K
Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
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Происшествия

В состоянии дефекта: причиной трагедии мог стать аппарат ИВЛ

Предварительные результаты расследования причин трагедии указывают на то, что роковой могла стать неисправность одного из аппаратов ИВЛ в реанимационном блоке.
Известия 13:22
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

РИА Новости 13:15
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Гаджеты

Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
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Общество

Голикова: число безработных в России выросло вдвое

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое.
Газета.Ru 10:09
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Общество

Москвичи смогут получить цифровой пропуск по SMS

Жители Москвы смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу с помощью SMS на номер 7377.
Известия 12:35
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Армия и оружие

Россия жестко ответила на военные учения Японии и США

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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК 01:24
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
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Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Что касается Китая, то и ему такое противостояние вряд ли будет по душе.
Planet Today 07:59
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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