Общество
Общественное телевидение РоссииФАС фиксирует рост жалоб на дефицит медицинских перчаток
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что получает жалобы якобы на дефицит медицинских перчаток и на рост цен на них, пишет Газета.ру. Сообщается, что число обращений граждан пока «незначительное».
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 12:29
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Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
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Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
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Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
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