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РБК
РБК

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
Американская корпорация является единственным распространителем мобильных приложений для операционной системы iOS, так как легально программы можно установить только через магазин App Store, говорится
 на сайте ФАС.
News.ruвчера в 11:36
Подробнее о событии
Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфаксвчера в 11:31
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNewsвчера в 14:17
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъвчера в 12:12
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАССвчера в 12:34
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русскомвчера в 11:50
Газета.Ru

Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Газета.Ruвчера в 11:54
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москвавчера в 11:44

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
6

Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
РИА Новости21:55
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.
ИА Красная Веснавчера в 09:48
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45