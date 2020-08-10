Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».