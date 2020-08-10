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РБК
РБК

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
.
Фонтанка.Рувчера в 12:20
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Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфаксвчера в 11:31
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русскомвчера в 11:50
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъвчера в 12:12
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАССвчера в 12:34
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москвавчера в 11:44
Газета.Ru

Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Газета.Ruвчера в 11:54
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNewsвчера в 14:17

Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
25

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
87

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
87

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

СПЧ требует освободить задержанных в Беларуси российских журналистов

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов потребовала, чтобы МИД выразил официальный протест против задержаний, выяснил местонахождение и состояние россиян, а также обеспечил соблюдение их прав.
Вести Подмосковьявчера в 10:46
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБКвчера в 08:59
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