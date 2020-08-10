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РБК
РБК

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
.
Фонтанка.Рувчера в 12:20
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Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфаксвчера в 11:31
Газета.Ru

Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Газета.Ruвчера в 11:54
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъвчера в 12:12
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАССвчера в 12:34
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русскомвчера в 11:50
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москвавчера в 11:44
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNewsвчера в 14:17

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Вторая волна коронавируса, вероятно, начнется по всему миру в осенний период, заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Известиявчера в 00:20
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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Американские сенаторы просят отменить ввозные тарифы на товары из ЕС

Отменить 25%-е тарифы, введенные в октябре 2019 года на продовольствие, вина и спиртные напитки из ЕС, призвала двухпартийная группа из 13 сенаторов в письме к Торговому представительству США (USTR), 10 августа передает Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 12:09