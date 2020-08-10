ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
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ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
.
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ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля
Агентство Москвавчера в 11:44