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РБК
РБК

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
.
Фонтанка.Рувчера в 12:20
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Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфаксвчера в 11:31
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москвавчера в 11:44
Газета.Ru

Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Газета.Ruвчера в 11:54
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАССвчера в 12:34
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русскомвчера в 11:50
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъвчера в 12:12
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNewsвчера в 14:17

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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Российские ученые изучат древних животных в Сибири

Ученым предстоит выяснить почему ископаемые остатки первых животных неожиданно исчезают из геологической летописи, а также расшифровать историю становления эволюционного древа животных, которая осложнена не имеющими современных аналогов обстоятельствами.
RuNews24.ruвчера в 11:08

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Известиявчера в 15:45

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REGNUMвчера в 12:18
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