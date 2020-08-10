Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
РБК
РБК

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
Американская корпорация является единственным распространителем мобильных приложений для операционной системы iOS, так как легально программы можно установить только через магазин App Store, говорится
 на сайте ФАС.
News.ruвчера в 11:36
Подробнее о событии
Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфаксвчера в 11:31
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москвавчера в 11:44
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNewsвчера в 14:17
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАССвчера в 12:34
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русскомвчера в 11:50
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъвчера в 12:12
Rambler News Service

Apple обжалует претензии ФАС о злоупотреблении на рынке онлайн-приложений

Rambler News Serviceвчера в 13:38

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
REGNUMвчера в 07:25
2,1K

Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев во время посещения промплощадки в городе Усолье-Сибирское назвал объем накопленных химических отходов.
Взгляд.ру00:27

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,5K

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
1

Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
1

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
114

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
108