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ФАС сообщила об оплате Booking.com назначенного штрафа в 1,3 млрд рублей

ИНТЕРФАКС - Компания Booking.com выплатила в федеральный бюджет наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс
ФАС в конце 2019 года возбудила дело против Booking.com из-за требования от гостиниц соблюдать паритет цен.
РИА Новости
В августе 2021 года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и наложила на Booking оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Взгляд.ру
4 марта Booking.com перестал работать в России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ФАС сообщила об оплате Booking.com назначенного штрафа в 1,3 млрд рублей
Интерфакс02:44
Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей
ТАСС02:05
Booking.com выплатил штраф 1,3 млрд рублей
Коммерсантъ01:55
Booking объяснил уплату штрафа в 1,3 млрд рублей обязанностью соблюдать правовые требования
РИА Новости03:43
Компания Booking.com заплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей
RT на русском01:44
Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей
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Booking выплатила назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей
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