В августе 2021 года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и наложила на Booking оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию по поводу ситуации, когда рядом с самолетом авиакомпании Air Serbia пролетел истребитель, сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии».
Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
"Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация", — сказал глава украинского правительства.
Выступление в парламенте Греции президента Украины Владимира Зеленского и боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало скандал среди греческих политиков 7 апреля, пишет греческое интернет-издание IN.