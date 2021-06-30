Свои зарплатные проекты пытались навязать клиентам ряд российских банков, 30 июня сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России. Речь идет о банковских организациях, участвующих в программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса.

Rostov gazeta Rostov gazeta Новые Известия Konkurent.ru Deita.ru Frank Media Телеканал 360° Газета.Ru Известия

С чего всё началось ФОТ еще: ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов Ряд банков ставили малому и среднему бизнесу в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Известия 17:01