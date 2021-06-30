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Экономика

ФАС России сообщила о случаях навязывания банками зарплатных проектов

Свои зарплатные проекты пытались навязать клиентам ряд российских банков, 30 июня сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России. Речь идет о банковских организациях, участвующих в программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса.В источнике

С чего всё началось

ФОТ еще: ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов

Ряд банков ставили малому и среднему бизнесу в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия17:01

Подробнее о событии

Антимонопольная служба уличила банки в навязывании зарплатных проектов

ПРАЙМ03:04

Российские банки уличили в навязывании зарплатных проектов

Piter.tv01:46

ФАС сообщила о навязывании банками зарплатных проектов

Газета.Ru23:01

Ряд банков при выдаче бизнесу льготных кредитов навязывали свои зарплатные проекты

Urbc.Ru00:30

Банки навязывают россиянам зарплатные проекты — ФАС

Deita.ru22:15

Антимонопольная служба уличила банки в навязывании зарплатных проектов

Известия21:00

ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов бизнесу

Телеканал 360°19:11
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Журова осудила нападение украинских фанатов на российского болельщика

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