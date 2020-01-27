Энергетика
Политика СегодняФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти
В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.
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с чего всё началось
В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.РИА Новости27 января в 08:36
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ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию
ТАСС27 января в 08:07
ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию
Взгляд.ру27 января в 08:24
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