Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС: стоимость транзита нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

Если Россия и Белоруссия не согласуют уровень обоснованных расходов на транспортировку нефти, то стоимость транзита увеличится на 6%, рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, Россия продолжает переговоры и ожидает оперативного определения расходов на транспортировку.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.
РИА Новости08:36

Подробнее о событии

Минфин и Минэнерго обсуждают вычет для НПЗ за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток

ТАСС09:24

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией по транзиту нефти

RT на русском08:31

ФАС: стоимость транзита нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

Коммерсантъ09:48

ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти

Известия08:41

ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.ру08:24

В ФАС рассказали о переговорах по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

News.ru09:07

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать тариф на транзит нефти

ПРАЙМ08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество

В новое десятилетие с новыми решениями. 15 января Президент РФ выступил с Посланием Федеральному Собранию

Президент напомнил, что при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита.
Сельские новости (Брединский район) 24 января в 03:45
Общество

Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США

Афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение в провинции Газни самолета ВВС США.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Вести.Ru 01:43
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 10:46
Политика

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Политика

Президент Польши: в диалоге с РФ по истории «все сомнения разрешены»

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что был серьёзный обмен мнениями по вопросам истории Второй мировой войны между польскими властями и представителями России, в ходе которого были оговорены все спорные моменты.
News.ru 08:37
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Политика

Путин утвердил состав президиума Государственного совета

Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, распоряжение президента опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Происшествия

У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Lenta.ru 04:39
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Шоу-бизнес

Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы

Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники.
ФАН 10:26
Финансы

Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем, евро сейчас торгуется в районе 69,32 рублей.
Известия 10:37
Общество

Суд в Греции приговорил российских моряков к 395 годам тюрьмы

В Греции осудили двух российских моряков за перевозку нелегалов. В результате их приговорили к 395 годам заключения.
VSE42.RU 03:59
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.
Известия 04:08
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Энергетика

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Российская газета 10:01
Игры

Konami работает сразу над двумя играми по Silent Hill

REGNUM 03:18
Космос

Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Международная группа исследователей, как сообщает «РИА Новости», обнародовала новую информацию о планете KELT-9b, которая обращается вокруг звезды в созвездии Лебедя на расстоянии около 620 световых лет от нас.
3DNews 08:48
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия

Жительница Ставрополья продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

По версии следствия, минувшей осенью женщина решила продать ещё не родившегося ребёнка и разместила объявление в социальных сетях.
Говорит Москва 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное