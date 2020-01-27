В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.

с чего всё началось

Если Россия и Белоруссия не согласуют уровень обоснованных расходов на транспортировку нефти, то стоимость транзита увеличится на 6%, рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, Россия продолжает переговоры и ожидает оперативного определения расходов на транспортировку.

ФАС: стоимость транзита нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

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