В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.

с чего всё началось

Россия планирует завершить их до конца месяца. В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января. Ранее, с 1 сентября Минск повысил тариф на 3,7% на участке трубопровода «Дружба».

ФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

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