Энергетика
КомпанияФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%
Россия планирует завершить их до конца месяца. В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января. Ранее, с 1 сентября Минск повысил тариф на 3,7% на участке трубопровода «Дружба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Политика
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву
Политика
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия России
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассматривают вопрос о полномочиях российской делегации.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Религия
Названа причина смерти Всеволода Чаплина
Футбол
«Чертаново» арендует у «Крыльев Советов» Якубу
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Биатлон
Пащенко выиграл спринт в Ижевске, Малышко — 5-й, Бабиков — 7-й
Биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко стал лучшим во втором спринте на этапе Кубка России в Ижевске.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Общество
Глава администрации города Кирова Илья Шульгин уходит в отставку
О своем намерении добровольно уйти в отставку Шульгин заявил на очередном совещании с Игорем Васильевым и Еленой Ковалевой, главным вопросом обсуждения на котором стала неудовлетворительная работа со стороны городской администрации и сити-менеджера по реализация нацпроектов в городе.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Здоровье
На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом
В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Шоу-бизнес
Алана Мамаева рассказала о ненависти со стороны отца футболиста
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева рассказала о сложных отношениях в семье.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ
Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Кино
Ефремов сыграет лидера смоленских вампиров в новом сериале
В Москве стартовали съемки комедийного сериала Антона Маслова "Вампиры средней полосы". Главную роль в нем исполнит актер Михаил Ефремов.
Баскетбол
Создана петиция с призывом изменить логотип НБА в честь Брайанта
Появилась петиция, созданная баскетбольными болельщиками, с призывом изменить логотип НБА. Данная петиция размещена на портале Charge.org.
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила отказаться от британского гражданства
Насколько известно, Меган Маркл собирается жить с Гарри и своим маленьким сыном Арчи в Канаде, так что теперь она спокойно может обойтись без британского гражданства.
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Политика
Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу принял участие в ужине в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники концлагеря.