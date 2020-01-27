Энергетика

КомпанияКомпанияФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

Россия планирует завершить их до конца месяца. В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января. Ранее, с 1 сентября Минск повысил тариф на 3,7% на участке трубопровода «Дружба».
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