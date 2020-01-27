Энергетика
КомпанияФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%
Россия планирует завершить их до конца месяца. В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января. Ранее, с 1 сентября Минск повысил тариф на 3,7% на участке трубопровода «Дружба».
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Самолет вернулся в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
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Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Культура
Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности
Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Шоу-бизнес
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Путин утвердил состав президиума Государственного совета
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на интернет-портале правовой информации.
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
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Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг
Ребёнка, страдающего белково-энергетической недостаточностью, госпитализировали, однако женщина написала письменный отказ от лечения.
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Корабль в EVE Online продали за $40 тысяч
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