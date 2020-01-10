с чего всё началось

Регулирующие органы России и Белоруссии проведут совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии 13 января, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, 10 января передают РИА-Новости.

ФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию утвердят в понедельник

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Политика Сергея Лаврова объявили министром нон грата Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».