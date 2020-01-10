Энергетика
Красная веснаФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию утвердят в понедельник
Регулирующие органы России и Белоруссии проведут совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии 13 января, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, 10 января передают РИА-Новости.
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Совещание по утверждению тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии запланировано на понедельник, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы РФ.Аргументы и Факты10 января в 14:49
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Экономика
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
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Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
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В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело
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Происшествия
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Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»
«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
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Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
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Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").
Биатлон
Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки
Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.
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Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» получил премию «Выбор критиков»
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Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением
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Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
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Армия и оружие
Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью
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