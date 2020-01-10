Энергетика
Красная веснаФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию утвердят в понедельник
Регулирующие органы России и Белоруссии проведут совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии 13 января, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, 10 января передают РИА-Новости.
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Совещание по утверждению тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии запланировано на понедельник, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы РФ.Аргументы и Факты10 января в 14:49
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