с чего всё началось

Регулирующие органы России и Белоруссии проведут совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии 13 января, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, 10 января передают РИА-Новости.

ФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию утвердят в понедельник

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Кино «Молчание ягнят» получит сериал-продолжение Телеканал CBS заказал пилотный эпизод сериала, которые станет продолжением фильма "Молчание ягнят", передает Reality TV World.

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Политика Украина намерена возобновить работу в ПАСЕ 26 октября Разумков заявил о неприемлемости для Украины возвращения России в ПАСЕ. Ранее Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.

Политика Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы В 2017 году второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком.

Шоу-бизнес Концертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева проявила себя невоспитанным человеком, из-за ругательств, приписываемых исполнительнице шоуменом Рустамом Солнцевым.

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Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Спорт Вместо Универсиады в Екатеринбурге проведут ВУИ Летние Всемирные университетские игры состоятся на Среднем Урале в 2023 году. Указ о подготовке к ним подписал президент Владимир Путин.

Биатлон Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.

Экономика Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Гаджеты Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.