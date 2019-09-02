Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

Политика Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Общество Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.

Авто В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», Ареола — в «Реал» Голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Политика Китай начинает разбираться с США в ВТО Власти Китайской Народной Республики подали иск против Соединённых Штатов Америки во Всемирную торговую организацию после введения Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из Китая.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Общество Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Происшествия Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Футбол «Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо» Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Финансы Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Гаджеты ASUS выпустила в продажу Chromebook C425 Компания высоких технологий ASUS выпустила в продажу новый портативный компьютер, управлением которого занялась операционная система Chrome OS.

Политика Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.