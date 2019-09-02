Экономика
ИзвестияФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Общество
В США объявлена массовая эвакуация из-за урагана «Дориан»
Чтоб провести эвакуацию максимально быстро, приостановлен сбор платы за проезд на некоторых трассах региона, в том числе на магистрали Тернпайк.
Про.Тонкости 07:36
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
В Испании вырвавшийся из загона бык ранил 17 человек
Российская газета 10:20
Политика
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Футбол
Мхитарян может стать игроком «Ромы»
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать игроком «Ромы».
REGNUM 05:27
Политика
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.
RT на русском 11:48
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян
Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян.
РБК 11:56
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Общество
Синоптики предупредили россиян о европейской зиме с ледяными дождями
Прогноз на зиму с ледяными дождями дала РБК и ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк.
РБК 11:17
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Общество
В Тюменской области свидетельства о рождении детей выдают в роддомах
В перинатальном центре Тюмени родители могут получить свидетельство о рождении и необходимые справки для назначения пособия по уходу за ребёнком в день выписки матери.
REGNUM 10:28
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Новокуйбышевске избили водителя скорой помощи
Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи и уехал. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.
НСК 63 08:08
Политика
Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД
Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.
Телеканал 360° 04:56