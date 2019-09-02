Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Авто Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Общество В США объявлена массовая эвакуация из-за урагана «Дориан» Чтоб провести эвакуацию максимально быстро, приостановлен сбор платы за проезд на некоторых трассах региона, в том числе на магистрали Тернпайк.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Политика Нового министра образования Украины уличили в неграмотности Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.

Общество Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).

Футбол Мхитарян может стать игроком «Ромы» Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать игроком «Ромы».

Политика Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Армия и оружие Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Политика Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян.

Политика Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Общество Синоптики предупредили россиян о европейской зиме с ледяными дождями Прогноз на зиму с ледяными дождями дала РБК и ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Общество В Тюменской области свидетельства о рождении детей выдают в роддомах В перинатальном центре Тюмени родители могут получить свидетельство о рождении и необходимые справки для назначения пособия по уходу за ребёнком в день выписки матери.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Происшествия В Новокуйбышевске избили водителя скорой помощи Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи и уехал. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.