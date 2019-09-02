Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

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