Основания для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов отсутствуют, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

с чего всё началось

Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

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