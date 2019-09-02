Экономика
ИзвестияФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
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Основания для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов отсутствуют, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.ТАСС08:23
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Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Газета.Ru 08:04
Футбол
Карпин покачался на качелях вместе с дочкой (видео)
На своей страничке в Instagram 50-летний специалист опубликовал видео, на котором он качается на качелях вместе с дочкой Дашей.
Матч ТВ 10:25
Теннис
Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале US Open
GoTennis.ru 02:02
Экономика
Ураган «Дориан» обойдется страховщикам в $25 млрд
Обрушившийся на Багамские острова ураган «Дориан» обойдется страховым компаниям минимум в $25 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков швейцарского финансового холдинга UBS Group AG.
Forbes 10:48
Шоу-бизнес
Девственник Вассерман прокомментировал развод Поклонской
Экспресс газета 10:36
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы.
РБК 06:22
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Политика
Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин приезжал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта 2004 года, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 10:58
Политика
Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
РИА Новости 02:32
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
«Глобальное потепление может уничтожить большую часть растений Европы»
Глобальное потепление угрожает генетическому разнообразию европейских растений: адаптироваться и выжить смогут немногие.
Хайтек+ 31 августа в 05:32
Политика
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Политика
В Берлине начинается подготовка саммита «нормандской четверки»
В Берлине в понедельник состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Росбалт вчера в 18:36
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Интернет
Яндекс ввёл ограничение на бесплатное прослушивание музыки
Компания «Яндекс» ввела новое ограничение на бесплатное использование сервиса «Яндекс.Музыка».
ITZine.ru 08:22
Общество
Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией
Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Газета.Ru 01:23
Происшествия
Командир отряда «Альфы» поделился воспоминаниями о бесланских событиях
В этом году трагическим событиям в Беслане исполняется 15 лет.
Военное обозрение 08:48
Экономика
Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).
Коммерсантъ 10:44
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
Автоновости дня 01:31
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Футбол
«Локомотив» отклонил крупное предложение «Зенита» по Миранчукам
По информации источника, «Зенит» предлагал «Локомотиву» около 45 млн евро за полузащитников Алексея и Антона Миранчука, однако главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин лично заблокировал сделку, несмотря на предложенную цену.
Soccer.ru 06:54
Футбол
Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина
Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15