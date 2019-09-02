Экономика
ИзвестияФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
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Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК вчера в 19:23
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Происшествия
Девочка из Подмосковья год носила в носу шуруп
Врачи хирургического отделения № 3 городской больницы подмосковного Клина извлекли из носа пятилетней девочки шуруп, который находился там около года.
Ридус 08:28
Путешествия
Аксёнов назвал число посетивших Крым туристов с начала года
RT на русском 10:14
Футбол
«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
Pravda.Ru 09:57
Происшествия
Семилетний мальчик стал первой жертвой урагана «Дориан»
Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан", обрушившегося на острова Абако, расположенные в северной части Багамских островов, пишет Bahamas Press.
РИА Новости 05:54
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Общество
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября «рюмкой водки»
На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
Российская газета 09:50
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Спорт
Драчев: отношения СБР и IBU наладились
Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Политика
Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Армия и оружие
Калининград хочет побороться за кусок пирога в 3,3 триллиона рублей
По словам руководителя Конкурсного агентства Калининградской области Левана Дараселия, в регионе на сегодняшний день уже проходят необходимые закупочные процедуры в рамках реализации нацпроектов.
Прибыль RU 04:07
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Армия и оружие
NI: страна-член НАТО заинтересовалась российскими истребителями
Турция, которая является членом НАТО, заявила о намерении распространить солидарность с Россией по С-400 и на другие сферы оборонной промышленности.
Газета.Ru 10:17
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57