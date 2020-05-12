Общество

Политика СегодняПолитика СегодняФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

Речь идет об информации, посвященной условиям использования кредитной карты "100 дней без процентов", говорится в сообщении. Сотрудники ведомства считают, что эти данные противоречат действующим тарифам АО "Альфа-банк".
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ФАС обвинила «Альфа-Банк» в утаивании кредитных подводных камней

Царьград11:17

ФАС вынесла предупреждение Альфа-банку

Rambler News Service10:09

ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

ТАСС08:55

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

РБК09:38

ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

Коммерсантъ09:35

«Альфа-банк» заподозрили в обмане потребителей при выдаче кредитов

НТВ09:43

ФАС предупредила Альфа-банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях

РАПСИ08:46
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Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр.
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
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Общество

Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет

Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета вчера в 15:02
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Наука

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество

Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми

Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
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Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
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Экономика

НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
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Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
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Политика

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ru 09:00
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Происшествия

Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
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Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Общество

Число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
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Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Здоровье

Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье

Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
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Политика

Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции

В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
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Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
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Наука

В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
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Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
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Общество

Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
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Общество

Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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