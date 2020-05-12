Общество

КомпанияКомпанияФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка. В ведомстве считают, что информация об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» может вводить потребителей в заблуждение.
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ФАС обвинила «Альфа-Банк» в утаивании кредитных подводных камней

Царьград11:17

Альфа-банк получил предупреждение от ФАС

Росбалт10:54

ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

Коммерсантъ09:35

«Альфа-банк» заподозрили в обмане потребителей при выдаче кредитов

НТВ09:43

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

РБК09:38

ФАС вынесла предупреждение Альфа-банку

Rambler News Service10:09

ФАС предупредила Альфа-банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях

РАПСИ08:46
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Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

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Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования.
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Панарин оценил масштаб коррупции в России

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в России для всех сфер жизни характерна коррупция.
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Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей

РИА Новости 12:11
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Общество

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"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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Экономика

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Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
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Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Полицейские Петербурга начали фотографировать гуляющих без масок и перчаток прохожих.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

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В базе данных Steam появилась страница Beyond: Two Souls

Информацию о Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam.
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Дуров объявил о закрытии проекта TON

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