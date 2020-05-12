Общество
КомпанияФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба нашла признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка. В ведомстве считают, что информация об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» может вводить потребителей в заблуждение.
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Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Происшествия
В Севастополе старший матрос оштрафован за мошенничество с дипломом
Бывший старший матрос признал себя виновным в мошенничестве и пояснил, что в Севастопольском политехническом техникуме он не обучался, диплом данного учебного учреждения о получении среднего профессионального образования, купил в октябре 1994 года у неизвестного.
Севастополь.ру 07:05
Общество
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 15:17
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь 15:27
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования.
Piter.tv 03:56
Хоккей
Панарин оценил масштаб коррупции в России
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в России для всех сфер жизни характерна коррупция.
ProstoProSport 15:15
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 13:28
Гаджеты
В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц
Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple - ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro.
Газета.Ru 08:28
Общество
В Липецкой области сняли режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 14:50
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Происшествия
В Петербурге полиция начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима. Но сама не предохраняется
Полицейские Петербурга начали фотографировать гуляющих без масок и перчаток прохожих.
Фонтанка.Ру 11:35
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Финансы
Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро
Центробанк РФ понизил с 13 мая официальный курс доллара США сразу на 44 копейки до 73,4326 рубля.
Росбалт 08:08
Киберспорт
В базе данных Steam появилась страница Beyond: Two Souls
Информацию о Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam.
CyberSport.ru 12:55
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14