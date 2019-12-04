Общество
РБКФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Читать в источнике
Оценить70
В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйБИЗНЕС Online 07:35
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.РБК07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа
28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России
Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865
Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.
Общество
Пять топ-менеджеров уволились из «Магнита»
Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Политика
Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Тимати поставил Анастасию Решетову в неловкое положение
Музыкант слишком быстро отстранился от своей избранницы, в результате чего та была выставлена в неловком свете.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Политика
НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая
На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Гаджеты
Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max
Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»
Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.