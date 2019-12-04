с чего всё началось

В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Политика Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа 28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865 Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.

Политика Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока» Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Авто С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.

Политика НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.