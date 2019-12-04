Общество

RT на русскомRT на русскомФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
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Андрей Кашеваров
В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйБИЗНЕС Online 07:35
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба выдала
 предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК07:35

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Расхождение видов

Российская газета11:57

ФАС: продаваемый в РФ шоколад Lindt отличается от продукции, реализуемой в Европе

Финмаркет07:08

ФАС уличила производителей Persil и Ariel в двойных стандартах

Интерфакс08:31

ФАС предлагает обязать бренды указывать на отличия аналогичных товаров в РФ и за рубежом

ТАСС09:19

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

РБК07:35

ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в «двойных стандартах» качества

ПРАЙМ07:20

ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в двойных стандартах

РИА Новости09:35
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