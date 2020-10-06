ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса
Артемьев отметил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, поскольку аналогичные лекарства производятся в других странах.В источнике
Согласно утверждённой правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей, то 12 тысяч в России это никак не будет стоить, мы этого не допустим.
С чего всё началось
ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса
ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАССвчера в 13:50
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Цена на препарат от COVID-19 в России будет ниже, чем в других странах
Национальная служба новостейвчера в 14:09