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ТАСС
ТАСС

ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса

Артемьев отметил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, поскольку аналогичные лекарства производятся в других странах.В источнике
Игорь Артемьевроссийский политик
Согласно утверждённой правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей, то 12 тысяч в России это никак не будет стоить, мы этого не допустим.
С чего всё началось
ТАСС

ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса

ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАССвчера в 13:50
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ТАСС

ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса

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Цена на препарат от COVID-19 в России будет ниже, чем в других странах

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В России установят предельную цену на лекарство от COVID-19

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Комсомольская правда

ФАС установит в России предельную цену на препарат от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 15:10
ТК Звезда

В ФАС рассказали о ценах на лекарство от COVID-19 в России и других странах

ТК Звездавчера в 13:40
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