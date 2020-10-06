Согласно утверждённой правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей, то 12 тысяч в России это никак не будет стоить, мы этого не допустим.