В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

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