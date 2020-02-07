Общество

Газета.RuГазета.RuФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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