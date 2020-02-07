Общество
Газета.RuФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика
Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли
Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Политика
Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы
Космос
В России создают телескоп для поиска инопланетян
В России создают телескоп для поиска инопланетян Новейшая разработка наших ученых поможет выявить в космосе иные цивилизации.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Спорт
Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Происшествия
Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу
После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 600 человек
Вылечить удалось чуть более 1,5 тысяч человек. Новый вирус был обнаружен в городе Ухань в декабре прошлого года.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Армия и оружие
Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине
События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ
Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Здоровье
Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало
Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.
Политика
Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса
Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Технологии
«Билайн» ответил на сообщения о сбоях
Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов опубликовал фото жены с новорожденной дочкой
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко родила дочку. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.