Общество
Газета.RuФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи
Экономика
Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Космос
Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Политика
С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа
На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Футбол
Моуринью кардинально изменил причёску
Политика
Как Бунша. Поклонская раскритиковала Зеленского из-за закона о земле
Инициатива о продаже земель, поддерживаемая партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", приведет к распродаже страны, написала депутат Государственной думы Наталья Поклонская в Telegram.
Футбол
Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира
Вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Кино
Netflix назвал фильмы и сериалы, которые убрал по требованию правительств разных стран
Netflix впервые обнародовал список фильмов и шоу, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах с 2015-го по 2020 год.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
Футбол
Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»
Хавбек «Галатасарая» Юнес Беланда отказался перейти в «Рубин».
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Общество
Шести актерам из России запретили въезд на Украину
Актерам из Российской Федерации запретили въезд на территорию Украины. Двоим артистам сроком на 10 лет, еще четырем – на три года.
Политика
Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что власти стран готовы предоставить Приднестровью широкую автономию, чтобы таким путем решить существующий конфликт.
Общество
Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.