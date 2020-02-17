Экономика
РБКФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот
Выставлять на торги квоты на вылов рыбы ФАС предлагает не в первый раз: поручение разработать механизм электронных аукционов, на которых бы раз в три—пять лет распределялись квоты на вылов рыбы, было в утвержденной правительством в августе 2018 года «дорожной карте» по развитию конкуренции.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАССвчера в 13:09
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ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы
Интерфаксвчера в 10:59
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