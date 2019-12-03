ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.

ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

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