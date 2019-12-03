Общество
КоммерсантъФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
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Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Киберспорт
Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Футбол
Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Футбол
Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно
Пенальти не назначен, хотя в процессе игры Васильев разбирался в гораздо более сложных моментах.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Наука
Ученые раскрыли секрет выживания при превращении Земли в ледяной шар
Учеными назван способ выжить при полном обледенении и превращении Земли в ледяной шар, об этом информирует Phys.org.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
В Лондоне стартовал саммит НАТО
Саммит Североатлантического альянса стартовал сегодня в Лондоне.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Происшествия
Карельского маньяка приговорили к пожизненному сроку
Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Антона Ипатова, известного как карельский маньяк и обвиняемого в убийстве двух девушек в столице республики.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.