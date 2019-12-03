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Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

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