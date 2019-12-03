Общество
КоммерсантъФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
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Политика
МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
Украинский МИД заявил о получении от венгерской стороны ответа, что парламент Венгрии не принимал обращений в Госдуму РФ относительно объединения усилий в защите прав национальных меньшинств на Украине, как об этом ранее говорил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Россия создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от ракет
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Общество
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Наука
Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык
Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Авто
Skoda предлагает скидки на покупку своих авто в декабре
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
Медиаменеджер и член совет директоров газеты «Ведомости» сказал в эфире телеканала «Дождь», что это общественно важная информация, которую должны были опубликовать.
Здоровье
Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма
Врач и телеведущий Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма и сохранению общего тонуса, пишет «Царьград».
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Футбол
Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы
Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Авто
Кроссовер Geely Coolray с начинкой Volvo едет в Россию
Напомним, кроссовер построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной Geely для компактных моделей.
Общество
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли
Стартовал 15-й тур английской Премьер-лиги. Манчестер Сити уничтожил Бернли со счетом 4:1.
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.