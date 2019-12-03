Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

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ФАС проверит данные о перекладывании расходов международных терминалов на внутренние рейсы

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ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах

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ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке

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ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

Коммерсантъ09:20

Глава «Аэрофлота» обвинил российские аэропорты в повышении цен на услуги

URA.Ru02:26

Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах

Ведомости01:59
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Политика

МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД

Украинский МИД заявил о получении от венгерской стороны ответа, что парламент Венгрии не принимал обращений в Госдуму РФ относительно объединения усилий в защите прав национальных меньшинств на Украине, как об этом ранее говорил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Россия создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от ракет

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Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Газета.Ru 10:06
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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
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Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
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На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
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Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык

Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.
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Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

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Экономика

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
News.ru 07:46
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
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Skoda предлагает скидки на покупку своих авто в декабре

Автоновости дня 08:50
Политика

Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

Медиаменеджер и член совет директоров газеты «Ведомости» сказал в эфире телеканала «Дождь», что это общественно важная информация, которую должны были опубликовать.
Эхо Москвы 17:05
Здоровье

Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма

Врач и телеведущий Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма и сохранению общего тонуса, пишет «Царьград».
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Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
RT на русском вчера в 08:15
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 16:28
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Футбол

Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
RT на русском 11:55
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Кроссовер Geely Coolray с начинкой Volvo едет в Россию

Напомним, кроссовер построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной Geely для компактных моделей.
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Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
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Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли

Стартовал 15-й тур английской Премьер-лиги. Манчестер Сити уничтожил Бернли со счетом 4:1.
Bethub.org 17:27
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Представлен обновленный Jaguar F-Type

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
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