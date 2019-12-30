Общество

ТАССТАССФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.
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с чего всё началось
«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили
 в пресс-службе ФАС России.
Телеканал 360°06:11

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Эксперт: действия ФАС в отношении Booking.com не повысят цены на отели

РИА Новости08:07

ФАС возбудила дело против Booking.com из-за пункта о паритете цен

Интерфакс06:35

ФАС возбудила дело против Booking.com

ТАСС06:12

ФАС возбудила дело против Booking.com

Коммерсантъ06:05

ФАС возбудила дело против Booking.com

RT на русском05:48

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com

Rambler News Service05:47

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com из-за требований от отелей соблюдения паритета цен

Агентство Москва05:45
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Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

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Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
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