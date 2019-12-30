с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.

Политика Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.

Экономика Росстат заявил о сокращении числа бедных в России За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в первом же раунде встречи с американцем Куинтоном Джексоном в поединке Bellator победил нокаутом.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Политика Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию Напомним, ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке против вооруженных сил Халифы Хафтара.