Общество
ТАССФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.
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с чего всё началось
«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в пресс-службе ФАС России.Телеканал 360°06:11
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