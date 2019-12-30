с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.

Политика В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Происшествия Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Политика Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.

Экономика Росстат заявил о сокращении числа бедных в России За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.

Авто В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.