Общество
ТАССФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.
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с чего всё началось
«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в пресс-службе ФАС России.Телеканал 360°06:11
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Экономика
Инвестпрограмма «ФСК ЕЭС» в 2020-2024 годах составит 555 млрд рублей
Объем финансирования на 2019 год определен в размере 156,12 млрд рублей, на 2020-2024 годы - 555,15 млрд рублей.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Хоккей
Сборная России по хоккею не справилась с США на МЧМ-2020
Наша команда размочила счет усилиями Александра Романова. В первом матче на этом турнире Россия уступила Чехии со счетом 3:4.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Армия и оружие
Турецкие войска атаковали позиции сирийской армии в провинции Ракка
Футбол
«Спартак» выложил шуточную песню с упоминанием пиджака
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Экономика
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости, касающиеся налогов и истребования жилья, сообщает РБК.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Политика
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с финским лидером Саули Ниинисте. Инициатором диалога выступила Финляндия.
Политика
Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ
Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Политика
Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
Экономика
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Авто
Jaguar Land Rover раскрыл новые модели для России
Продажи обновленных моделей британской автомобильной компании Jaguar Land Rover начнутся в 2020 году в России.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Авто
В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva
Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.