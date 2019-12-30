с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.

Экономика Опубликован точный размер пенсий в 2020 году С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.

Политика В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.

Политика РПЦ: Закон о свободе вероисповедания в Черногории поддерживает раскол В соответствии с новым законом Сербская православная церковь, которая существует на территории Черногории 800 лет, должна перерегистрироваться как неправительственная организация или секта.

Происшествия В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Армия и оружие Несколько человек погибли при атаке США в Ираке В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии погибли 5 человек, еще 14 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Общество Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Футбол Роналду признан лучшим футболистом года Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

Происшествия В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.

Экономика Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.