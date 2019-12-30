Общество
Газета.RuФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в пресс-службе ФАС России.Телеканал 360°06:11
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Происшествия
В Воронеже ищут подозреваемого в покушении на главу Рамонского района
Полиция распространила первые ориентировки на подозреваемого в покушении на убийство главы района.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Политика
РПЦ: Закон о свободе вероисповедания в Черногории поддерживает раскол
В соответствии с новым законом Сербская православная церковь, которая существует на территории Черногории 800 лет, должна перерегистрироваться как неправительственная организация или секта.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Происшествия
В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара
В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
В Кремле назвали результативным сотрудничество спецслужб России и США
Российские и американские спецслужбы эффективно сотрудничают, о чём говорит предотвращение теракта в Санкт-Петербурге.
Общество
В Роскачестве рассказали о правильном выборе рыбных консервов
В преддверии Нового года эксперты «Роскачества» рассказали о правилах выбора рыбных консервов.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
В Зауралье установлен тариф на вывоз мусора
Политика
Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии
Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
Армия и оружие
Несколько человек погибли при атаке США в Ираке
В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии погибли 5 человек, еще 14 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Общество
Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Происшествия
В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Футбол
Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год
Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
Экономика
Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты
Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадало 19 граждан Белоруссии
Девятнадцать граждан Белоруссии, среди которых трое детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на Windows 10
Microsoft планирует сделать свою операционную систему Windows 10 по подписке.