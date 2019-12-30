Общество

Газета.RuГазета.RuФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили
 в пресс-службе ФАС России.
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ФАС возбудила дело в отношении Booking.com

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ФАС возбудила дело против Booking.com

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