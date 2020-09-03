ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
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Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
на сайте ведомства.
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