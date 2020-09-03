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РИА Новости
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
 на сайте ведомства.
Дождьвчера в 11:47
Подробнее о событии
РЕН ТВ

На Настю Ивлееву возбудили дело за незаконную рекламу алкоголя

РЕН ТВвчера в 09:55
ТАСС

ФАС возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за нарушение закона «О рекламе»

ТАССвчера в 14:43
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

РИА Новостивчера в 14:08
Lenta.ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

Lenta.ruвчера в 10:28
Телеканал 360°

ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем ей это грозит?

Телеканал 360°17:01
78.ru

Наказания избежать не получится: стало известно, чем грозит Ивлеевой выпуск с Газмановым

78.ruвчера в 10:13
РАПСИ

В отношении блогера Ивлеевой возбуждено дело из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале

РАПСИвчера в 08:23

Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального
Брянские новостивчера в 10:40
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
URA.Ruвчера в 15:58
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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