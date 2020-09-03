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РИА Новости
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
 на сайте ведомства.
Дождьвчера в 11:47
Подробнее о событии
Телеканал 360°

ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем ей это грозит?

Телеканал 360°17:01
Росбалт

Коктейль, приготовленный Настей Ивлеевой, заинтересовал антимонопольщиков

Росбалтвчера в 08:02
Lenta.ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

Lenta.ruвчера в 10:28
РЕН ТВ

На Настю Ивлееву возбудили дело за незаконную рекламу алкоголя

РЕН ТВвчера в 09:55
78.ru

Наказания избежать не получится: стало известно, чем грозит Ивлеевой выпуск с Газмановым

78.ruвчера в 10:13
РАПСИ

В отношении блогера Ивлеевой возбуждено дело из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале

РАПСИвчера в 08:23
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

РИА Новостивчера в 14:08

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Военнослужащие Северного Флота написали «Диктант Победы»

Военнослужащие арктической группировки Северного флота во главе с заместителем командующего флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым приняли участие в исторической викторине «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ГТРК Мурманвчера в 10:16

Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на «Северный поток — 2»

Представители оппозиционной немецкой Свободной демократической партии призвали остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Моя Москва.онлайнвчера в 10:32

«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1. Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Бомбардир.ру17:52

В Иркутске директор предприятия уклонился от уплаты 21 млн рублей

Согласно следствию, фигурант, работая в сфере оптовой торговли топливом, вместе с сообщниками уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности предприятия за третий и четвертый кварталы 2017 года.
Байкал24вчера в 06:53
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Мурат Гассиев поделился планами по поводу предстоящего боя

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, КО 19) во время включения в рамках дня открытых дверей в Центре прогресса бокса в Москве рассказал о своих кондициях.
15-й Регион (Северная Осетия)вчера в 09:30