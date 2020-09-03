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РИА Новости
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
 на сайте ведомства.
Дождьвчера в 11:47
Подробнее о событии
РЕН ТВ

На Анастасию Ивлееву завели дело из-за алкоголя

РЕН ТВ00:43
Телеканал 360°

ФАС завела дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем ей это грозит?

Телеканал 360°17:01
РАПСИ

В отношении блогера Ивлеевой возбуждено дело из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале

РАПСИвчера в 08:23
Lenta.ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

Lenta.ruвчера в 10:28
78.ru

Наказания избежать не получится: стало известно, чем грозит Ивлеевой выпуск с Газмановым

78.ruвчера в 10:13
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

РИА Новостивчера в 14:08
Росбалт

Коктейль, приготовленный Настей Ивлеевой, заинтересовал антимонопольщиков

Росбалтвчера в 08:02

Тильда Суинтон призналась, что всегда мечтала работать с Альмодоваром

Британская актриса Тильда Суинтон, удостоенная почетного "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале, призналась, что всегда мечтала работать с испанским режиссером Педро Альмодоваром.
ТАССвчера в 11:46

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
РБК Санкт-Петербург1 сентября в 05:33
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За половину земли у речвокзала владелец запросил у города 9 участков

Напомним, участок находится в собственности у пензенской компании "Фемида-Саратов", но строить там нельзя, поскольку на бумаге там находится охранная зона объекта культурного наследия регионального значения Дом Акимова (снесен в 1997 году), кроме того, территория попадает в зону охраны Музейной площади как памятника истории и архитектуры федерального значения.
СаратовБизнесКонсалтинг03:12