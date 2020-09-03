Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
 на сайте ведомства.
Дождьвчера в 11:47
Подробнее о событии
Телеканал 360°

ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем эй это грозит?

Телеканал 360°17:01
РЕН ТВ

На Настю Ивлееву возбудили дело за незаконную рекламу алкоголя

РЕН ТВвчера в 09:55
РИА Новости

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

РИА Новостивчера в 14:08
Lenta.ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

Lenta.ruвчера в 10:28
ТАСС

ФАС возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за нарушение закона «О рекламе»

ТАССвчера в 14:43
78.ru

Наказания избежать не получится: стало известно, чем грозит Ивлеевой выпуск с Газмановым

78.ruвчера в 10:13
РАПСИ

В отношении блогера Ивлеевой возбуждено дело из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале

РАПСИвчера в 08:23

Глава Минобороны Молдовы: бассейн Черного моря - горячая точка

Выступая 3 сентября с поздравлениями в адрес военнослужащих президент республики Игорь Додон заявил, что сегодня отмечается "праздник людеи, непосредственно вовлеченных в сложныи процесс обеспечения защиты государства, праздник тех, кто ежедневно демонстрирует ответственность, самоотверженность, доблесть и честь" Молдова — внеблоковая страна.
Sputnik Молдовавчера в 04:50

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RU1 сентября в 03:08

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
59

21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию

Младшая дочь Славы с папой Анатолием Данилицким Стоит добавить, что на сцене ЖАРА KIDS Music Awards, куда Слава и ее талантливая наследница отправились 2 сентября, выступил другой звездный родитель, чей наследник запел совсем недавно.
Вокруг ТВвчера в 00:22
1

В ВОЗ оценили шведскую стратегию по борьбе с коронавирусом

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.
Взгляд.ру1 сентября в 02:35
570

Россиянам могут упростить процедуру получения налогового вычета

Вычет начислят гражданину, если у ФНС будут сведения о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждение от финансовых организаций расходов россиянина, пишет РИА Новости.
Слово и Деловчера в 03:44
41

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Кабинет министров РФ увеличит в 2020 году общий объем субсидий, которые выделяются регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, передает ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения кабмина, подготовленный Минтрудом России.
Аргументы и Факты1 сентября в 02:46
69