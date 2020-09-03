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РБК

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
 на сайте ведомства.
Дождьвчера в 11:47
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Lenta.ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

Lenta.ruвчера в 10:28
ТАСС

ФАС возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за нарушение закона «О рекламе»

ТАССвчера в 14:43
РИА Новости

На Ивлееву завели дело из-за видео

РИА Новостивчера в 14:08
Телеканал 360°

ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем эй это грозит?

Телеканал 360°17:01
РЕН ТВ

На Настю Ивлееву возбудили дело за незаконную рекламу алкоголя

РЕН ТВвчера в 09:55
78.ru

Наказания избежать не получится: стало известно, чем грозит Ивлеевой выпуск с Газмановым

78.ruвчера в 10:13
РАПСИ

В отношении блогера Ивлеевой возбуждено дело из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале

РАПСИвчера в 08:23

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.suвчера в 10:48
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомостивчера в 11:10
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Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.
Интерфакс2 сентября в 05:05