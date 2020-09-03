ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
Смотрите также
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Тихановская отказалась признавать любые подписанные Лукашенко соглашения
Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности
Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Украина пригрозила Белоруссии мерами жестче отзыва посла
SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс
Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Правительство РФ не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается
на сайте ведомства.
Подробнее о событии