Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.

С чего всё началось Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщается на сайте ведомства. Дождь вчера в 11:47