Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъФАС начала расследование рекламы «Арбидола»

Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
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с чего всё началось

Производитель «Арбидола» предоставил ФАС ответ по коронавирусу

Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
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