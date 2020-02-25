Здоровье
КоммерсантъФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
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Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.РИА Новости08:36
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