Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

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