с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против "Отисифарм". Фармацевтическую компанию подозревают в недобросовестной рекламе препарата "Арбидол", якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019, сообщает агентство РИА Новости.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Футбол УЕФА допускает перенос или отмену Евро-2020 из-за коронавируса Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Европе.

Политика Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.

Общество Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.

Хоккей Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Финансы Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.

Политика США назвали условие подписания соглашения с талибами Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 2019 году на 6% Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2019 году на 6,2% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 400,201 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Экономика ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.