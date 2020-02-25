Общество
Вести.RuФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против "Отисифарм". Фармацевтическую компанию подозревают в недобросовестной рекламе препарата "Арбидол", якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019, сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисифарм» из-за рекламы на радио, в которой утверждалось, что препарат «Арбидол» «активен даже против коронавируса», определение опубликовано на сайте ведомства.Ведомости11:04
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