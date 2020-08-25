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ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Соответствующая информация была опубликована на сайте службы во вторник, 25 августа.В источнике
С чего всё началось
«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ФАС.
РБКвчера в 08:59
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Газета.Ru

Lindt опровергнул обвинения ФАС об отличии шоколада в РФ и ЕС

Газета.Ruвчера в 14:29
РБК

ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе

РБКвчера в 08:59
Lenta.ru

Lindt ответила на претензии в обмане россиян

Lenta.ruвчера в 13:34
Говорит Москва

Lindt прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы

Говорит Москвавчера в 12:45
ТАСС

Lindt отрицает различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада

ТАССвчера в 12:12
Коммерсантъ

Lindt отрицает различие в составе шоколада для России и других стран

Коммерсантъвчера в 14:27
Агентство Москва

ФАС возбудила дело в отношении компании Lindt за различие в качестве товаров в России и за рубежом

Агентство Москвавчера в 06:57

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Участники беспорядков в Париже после финала ЛЧ предстанут перед судом

Париж, 25 августа 2020, 16:03 — REGNUM Пятнадцать человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам в Париже после финала Лиги чемпионов, предстанут перед судом во вторник, 25 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUMвчера в 09:03

Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБКвчера в 11:07
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ruвчера в 15:32
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