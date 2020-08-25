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ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Соответствующая информация была опубликована на сайте службы во вторник, 25 августа.В источнике
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Говорит Москва

Компания Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в РФ и ЕС

Говорит Москва01:36
РБК

Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС

РБК23:55
ТАСС

Lindt отрицает различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада

ТАССвчера в 12:12
Коммерсантъ

Lindt отрицает различие в составе шоколада для России и других стран

Коммерсантъвчера в 14:27
Lenta.ru

Lindt ответила на претензии в обмане россиян

Lenta.ruвчера в 13:34
Газета.Ru

Lindt опровергнул обвинения ФАС об отличии шоколада в РФ и ЕС

Газета.Ruвчера в 14:29
Агентство Москва

ФАС возбудила дело в отношении компании Lindt за различие в качестве товаров в России и за рубежом

Агентство Москвавчера в 06:57

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
RT на русском21:31
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
5

Россия выделит Казахстану гарантированный объем вакцины «Спутник V»

Казахстан заключил с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте казахского правительства.
Газета.Ru02:12
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру24 августа в 15:58
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.comвчера в 02:01
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