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Известия

ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Соответствующая информация была опубликована на сайте службы во вторник, 25 августа.В источнике
С чего всё началось
«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ФАС.
РБКвчера в 08:59
Подробнее о событии
Газета.Ru

Lindt опровергнул обвинения ФАС об отличии шоколада в РФ и ЕС

Газета.Ruвчера в 14:29
Коммерсантъ

Lindt отрицает различие в составе шоколада для России и других стран

Коммерсантъвчера в 14:27
Агентство Москва

ФАС возбудила дело в отношении компании Lindt за различие в качестве товаров в России и за рубежом

Агентство Москвавчера в 06:57
Говорит Москва

Lindt прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы

Говорит Москвавчера в 12:45
ТАСС

Lindt отрицает различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада

ТАССвчера в 12:12
РБК

ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе

РБКвчера в 08:59
Lenta.ru

Lindt ответила на претензии в обмане россиян

Lenta.ruвчера в 13:34

Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
ПРАЙМ20:02

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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