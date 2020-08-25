ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Соответствующая информация была опубликована на сайте службы во вторник, 25 августа.В источнике
С чего всё началось
«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ФАС.
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ФАС возбудила дело в отношении компании Lindt за различие в качестве товаров в России и за рубежом
Агентство Москвавчера в 06:57