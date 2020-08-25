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ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Соответствующая информация была опубликована на сайте службы во вторник, 25 августа.В источнике
С чего всё началось
«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ФАС.
РБКвчера в 08:59
Подробнее о событии
Газета.Ru

Lindt опровергнул обвинения ФАС об отличии шоколада в РФ и ЕС

Газета.Ruвчера в 14:29
Коммерсантъ

Lindt отрицает различие в составе шоколада для России и других стран

Коммерсантъвчера в 14:27
Агентство Москва

ФАС возбудила дело в отношении компании Lindt за различие в качестве товаров в России и за рубежом

Агентство Москвавчера в 06:57
Говорит Москва

Lindt прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы

Говорит Москвавчера в 12:45
ТАСС

Lindt отрицает различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада

ТАССвчера в 12:12
РБК

ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе

РБКвчера в 08:59
Lenta.ru

Lindt ответила на претензии в обмане россиян

Lenta.ruвчера в 13:34

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм
ТАСС20:07
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«Аталанта» сделала официальный запрос по трансферу Миранчука

Москва, 25 августа 2020, 23:15 — REGNUM Московский «Локомотив» получил официальный запрос от итальянской «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».
REGNUMвчера в 16:15

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40